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Моуринью выступил против ухода Винисиуса из «Реала» — The Telegraph

Моуринью выступил против ухода Винисиуса из «Реала» — The Telegraph
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью выступил против возможного ухода бразильского вингера Винисиуса Жуниора из клуба в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Португальский специалист сообщил руководству «сливочных», что хочет сохранить бразильского футболиста. Ранее сообщалось об интересе к Винисиусу со стороны лондонского «Арсенала». Действующее трудовое соглашение бразильца с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Нападающий играет за «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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