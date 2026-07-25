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ПСЖ подвел итоги работы с Ли Кан Ином после его перехода в Атлетико

«ПСЖ» подвёл итоги работы с Ли Кан Ином после его перехода в «Атлетико»
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«Пари Сен‑Жермен» официально объявил о переходе полузащитника Ли Кан Ина в мадридский «Атлетико» и подвёл итоги трёхлетнего сотрудничества с корейским игроком.

«За три года в красно‑синей форме Ли Кан Ин провёл 124 матча, забил 16 голов, отдал 16 результативных передач и пополнил свою коллекцию трофеев 12 наградами — в том числе двумя подряд победами в Лиге чемпионов, в которых он сыграл значительную роль.

«Пари Сен‑Жермен» искренне благодарит Ли Кан Ина за всё, что он сделал для клуба, и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении парижского клуба на официальном сайте.

Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до июня 2031 года.

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