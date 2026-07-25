Семак объяснил замены Барриоса и Вендела во втором тайме матча «Акрон» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замены полузащитников своей команды Вендела и Вильмара Барриоса во втором тайме матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Победу в этой встрече одержали сине-бело-голубые со счётом 5:0.

«Замены по разным причинам. Тот же Барриос был на карточке. Это игрок, который много и достаточно часто идёт в борьбу. Чтобы избежать риска получения второй карточки, его заменили. Что касается Вендела, его участие в матче вообще было под большим вопросом. Только сегодня утром мы всё-таки приняли решение, что он будет играть. У него определённые мышечные проблемы были. По остальным вариантам уже по ходу матча принимали решение, кто насколько готов. Плюс погодные условия, безусловно, для того, чтобы делать замены», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Барриос был заменён на 46-й минуте встречи, вместо него на поле появился защитник Вячеслав Караваев. Вендела заменил защитник Ванья Дркушич на 66-й минуте.

В следующем туре подопечные Сергея Семака проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.