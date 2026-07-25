Маркиньос обратился к болельщикам после игры «Спартак» — «Родина», сказав фразу на русском

Полузащитник «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам после победы своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 над «Родиной» (3:0), сказав фразу «Вперёд, «Спартак» на русском языке. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Видео доступно в телеграм-канале московского «Спартака».

«Привет, болельщики «Спартака»! Очень рад голу, но особенно – победе! Мы вместе! Вперёд, «Спартак», — сказал Маркиньос в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.