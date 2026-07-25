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Маркиньос обратился к болельщикам после игры «Спартак» — «Родина», сказав фразу на русском

Маркиньос обратился к болельщикам после игры «Спартак» — «Родина», сказав фразу на русском
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам после победы своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 над «Родиной» (3:0), сказав фразу «Вперёд, «Спартак» на русском языке. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

Видео доступно в телеграм-канале московского «Спартака».

«Привет, болельщики «Спартака»! Очень рад голу, но особенно – победе! Мы вместе! Вперёд, «Спартак», — сказал Маркиньос в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

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