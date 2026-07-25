«Это не тема для нас». В «Баварии» опровергли слухи о возможном переходе Олисе в «Реал»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал слухи о возможном переходе форварда Майкла Олисе в мадридский «Реал».

«Это вообще не тема для нас. Мы с нетерпением ждём возвращения Майкла из отпуска. В этом сезоне он сыграет важную роль для «Баварии», как и в прошлом», — приводит слова Фройнда Bayern & Germany в социальной сети Х.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах за «Баварию», в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.