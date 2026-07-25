«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Вулверхэмптон» и испанский «Реал Сосьедад». Встреча завершилась победой команды из Сан-Себастьяна со счётом 2:1.

Счёт в игре открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Родригу Гомеш на 17-й минуте. Нападающий испанского клуба Орри Оускарссон забил ответный мяч на 34-й минуте. На 83‑й минуте полузащитник Алекс Лебарбье вывел «Реал Сосьедад» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе.

В минувшем сезоне английской Премьер‑лиги «Вулверхэмптон» занял последнее место в турнирной таблице и покинул турнир. В сезоне‑2026/2027 «волки» будут выступать в Чемпионшипе.

«Реал Сосьедад» по итогам прошедшего сезона занял 10‑е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Команда из Сан‑Себастьяна набрала 46 очков после 38 игр чемпионата.