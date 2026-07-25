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Вулверхэмптон — Реал Сосьедад, результат матча 25 июля 2026, счет 1:2, товарищеский матч

«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Вулверхэмптон» и испанский «Реал Сосьедад». Встреча завершилась победой команды из Сан-Себастьяна со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Гомеш – 17'     1:1 Оускарссон – 34'     1:2 Лебарбье – 83'    

Счёт в игре открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Родригу Гомеш на 17-й минуте. Нападающий испанского клуба Орри Оускарссон забил ответный мяч на 34-й минуте. На 83‑й минуте полузащитник Алекс Лебарбье вывел «Реал Сосьедад» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе.

В минувшем сезоне английской Премьер‑лиги «Вулверхэмптон» занял последнее место в турнирной таблице и покинул турнир. В сезоне‑2026/2027 «волки» будут выступать в Чемпионшипе.

«Реал Сосьедад» по итогам прошедшего сезона занял 10‑е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Команда из Сан‑Себастьяна набрала 46 очков после 38 игр чемпионата.

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