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Факел — Динамо Махачкала, результат матча 25 июля 2026, счет 1:2, 1-й тур РПЛ 2026/2027

Махачкалинское «Динамо» вырвало победу в матче с «Факелом» в 1-м туре РПЛ-2026/2027
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Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков. Победу в матче со счётом 2:1 одержала команда Вадима Евсеева.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Якимов – 22'     1:1 Журавлёв – 30'     1:2 Сандрачук – 79'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вячеслав Якимов на 21-й минуте. На 30-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлёв забил автогол. Во втором тайме, на 79-й минуте, защитник Александр Сандрачук вывел гостей вперёд.

Махачкалинское «Динамо» набрало три очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» без очков располагается на 15-й строчке.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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