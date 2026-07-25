Махачкалинское «Динамо» вырвало победу в матче с «Факелом» в 1-м туре РПЛ-2026/2027

Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков. Победу в матче со счётом 2:1 одержала команда Вадима Евсеева.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вячеслав Якимов на 21-й минуте. На 30-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлёв забил автогол. Во втором тайме, на 79-й минуте, защитник Александр Сандрачук вывел гостей вперёд.

Махачкалинское «Динамо» набрало три очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» без очков располагается на 15-й строчке.