«Вообще не стоит € 17 млн». Генич — о Виньясе, которым интересуется «Спартак»

Российский комментатор Константин Генич высказался о нападающем сборной Уругвая и мексиканского «Леона» Федерико Виньясе, интерес к которому проявляет московский «Спартак».

«Спартак» ведёт нападающего из «Овьедо», Виньяса. Говорят, что «Спартак» готов за него заплатить € 17 млн, но не может этого сделать, насколько я понимаю, пока не продаст Угальде или Ливая [Гарсию]. Он был в составе сборной Уругвая на чемпионате мира, за «Овьедо» забил девять мячей по весне. Но он вообще не стоит € 17 млн. Его красная цена € 5-6 млн от силы. Может быть, трёхкратная северная надбавка, но 17 — это прямо очень дорого», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На чемпионате мира 2026 года за сборную Уругвая Виньяс сыграл во всех трёх матчах группового этапа, но не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с «Леоном» рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.