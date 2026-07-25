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ПСВ Эйндховен — Вильярреал, результат матча 25 июля 2026, счет 1:3, товарищеский матч

«Вильярреал» уверенно обыграл «ПСВ Эйндховен» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались нидерландский ПСВ из Эйндховена и испанский «Вильярреал». Встреча завершилась победой «жёлтых» со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Микаутадзе – 66'     0:2 Тидиан Тиам – 72'     1:2 Жуниор – 75'     1:3 Кабанес – 76'    

Счёт в игре открыл нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе на 66-й минуте. Полузащитник Шейх Тидиан Тиам удвоил преимущество испанского клуба на 72-й минуте. Спустя три минуты отставание в счёте сократил защитник ПСВ Мауро Жуниор, но уже через минуту форвард «Вильярреала» Пау Кабанес забил третий мяч в ворота команды из Эйндховена.

ПСВ Эйндховен стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2025/2026, заняв первое место в Эредивизии.

«Вильярреал» по итогам прошедшего сезона занял третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 72 очка в 38 матчах.

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