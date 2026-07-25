«Вильярреал» уверенно обыграл «ПСВ Эйндховен» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались нидерландский ПСВ из Эйндховена и испанский «Вильярреал». Встреча завершилась победой «жёлтых» со счётом 3:1.

Счёт в игре открыл нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе на 66-й минуте. Полузащитник Шейх Тидиан Тиам удвоил преимущество испанского клуба на 72-й минуте. Спустя три минуты отставание в счёте сократил защитник ПСВ Мауро Жуниор, но уже через минуту форвард «Вильярреала» Пау Кабанес забил третий мяч в ворота команды из Эйндховена.

ПСВ Эйндховен стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2025/2026, заняв первое место в Эредивизии.

«Вильярреал» по итогам прошедшего сезона занял третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 72 очка в 38 матчах.