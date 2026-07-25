«Динамо» Махачкала впервые с апреля 2025 года одержало победу на выезде в РПЛ
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Махачкалинское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» со счётом 2:1 в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. Таким образом, команда Вадима Евсеева одержала первую выездную победу в РПЛ с апреля 2025 года.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Якимов – 22' 1:1 Журавлёв – 30' 1:2 Сандрачук – 79'
11 апреля 2025 года «Динамо» также со счётом 2:1 победило московский «Спартак» на стадионе «Лукойл Арена».
Махачкалинское «Динамо» набрало три очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева встретятся со столичным «Локомотивом». Игра пройдёт в субботу, 1 августа.
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