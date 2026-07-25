«Динамо» Махачкала впервые с апреля 2025 года одержало победу на выезде в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» со счётом 2:1 в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. Таким образом, команда Вадима Евсеева одержала первую выездную победу в РПЛ с апреля 2025 года.

11 апреля 2025 года «Динамо» также со счётом 2:1 победило московский «Спартак» на стадионе «Лукойл Арена».

Махачкалинское «Динамо» набрало три очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева встретятся со столичным «Локомотивом». Игра пройдёт в субботу, 1 августа.