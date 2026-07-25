Костромской «Спартак» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Текстильщик» из Иванова и костромской «Спартак». Игра проходила на стадионе «Текстильщик» в Иванове. В качестве главного арбитра выступил Ранэль Зияков. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Во втором тайме, на 57-й минуте, полузащитник хозяев поля Абдулло Джебов получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 65-й минуте защитник красно-белых Николай Тарасов также получил второе предупреждение и был удалён.

Костромской «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Текстильщик» с двумя очками располагается на 14-й строчке.