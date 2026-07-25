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Текстильщик — Спартак Кс, результат матча 25 июля 2026, счет 0:0, 3-й тур Первой лиги 2026/2027

Костромской «Спартак» и «Текстильщик» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Текстильщик» из Иванова и костромской «Спартак». Игра проходила на стадионе «Текстильщик» в Иванове. В качестве главного арбитра выступил Ранэль Зияков. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
25 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 0
Спартак Кс
Кострома
Удаления: Джебов – 57' / Тарасов – 65'

Во втором тайме, на 57-й минуте, полузащитник хозяев поля Абдулло Джебов получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 65-й минуте защитник красно-белых Николай Тарасов также получил второе предупреждение и был удалён.

Костромской «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Текстильщик» с двумя очками располагается на 14-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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