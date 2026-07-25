Экс-тренер «Акрона» Тедеев поддержал бывший клуб после разгромного поражения от «Зенита»

Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев поддержал бывший клуб после разгромного поражения от «Зенита» (0:5) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Акрон» играет относительно тех футболистов, которые у них есть. «Зенит» очень быстро забил, и «Акрону» было максимально сложно противостоять команде с более сильными игроками. В отдельно взятых эпизодах не очень удачно сыграли в обороне и допустили ошибки в простейших ситуациях — это, скорее всего, и стало ключевым в сегодняшнем разгроме. Но стоит признать, что против «Зенита» «Акрон» создал достаточно моментов. Обидное поражение. Слова поддержки и терпения тренерскому штабу и футболистам. Это первый матч, глубоких выводов делать точно нельзя», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» 2 августа, а «Акрон» примет казанский «Рубин» 1 августа.