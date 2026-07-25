15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Акрона» Тедеев поддержал бывший клуб после разгромного поражения от «Зенита»

Экс-тренер «Акрона» Тедеев поддержал бывший клуб после разгромного поражения от «Зенита»
Комментарии

Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев поддержал бывший клуб после разгромного поражения от «Зенита» (0:5) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Акрон» играет относительно тех футболистов, которые у них есть. «Зенит» очень быстро забил, и «Акрону» было максимально сложно противостоять команде с более сильными игроками. В отдельно взятых эпизодах не очень удачно сыграли в обороне и допустили ошибки в простейших ситуациях — это, скорее всего, и стало ключевым в сегодняшнем разгроме. Но стоит признать, что против «Зенита» «Акрон» создал достаточно моментов. Обидное поражение. Слова поддержки и терпения тренерскому штабу и футболистам. Это первый матч, глубоких выводов делать точно нельзя», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» 2 августа, а «Акрон» примет казанский «Рубин» 1 августа.

Материалы по теме
Семак объяснил замены Барриоса и Вендела во втором тайме матча «Акрон» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android