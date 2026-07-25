Тедеев: «Крылья» способны быть в середине таблицы, у них хорошая группа атаки

Российский специалист Заур Тедеев прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

«Меня разочаровало «Динамо». Это команда с великими традициями, но матч против «Крыльев» был очень слабым. «Крылья» же мне понравились. Они были достаточно целостными. У них очень хорошая группа атаки и средней линии. Если они будут максимально надёжны в обороне, способны быть в середине таблицы», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.