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Тедеев: «Крылья» способны быть в середине таблицы, у них хорошая группа атаки

Тедеев: «Крылья» способны быть в середине таблицы, у них хорошая группа атаки
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Российский специалист Заур Тедеев прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Крылья Советов
Самара

«Меня разочаровало «Динамо». Это команда с великими традициями, но матч против «Крыльев» был очень слабым. «Крылья» же мне понравились. Они были достаточно целостными. У них очень хорошая группа атаки и средней линии. Если они будут максимально надёжны в обороне, способны быть в середине таблицы», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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