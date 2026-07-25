Фото: Романцев нанёс символический удар перед матчем 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Родина»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев нанёс символический удар перед матчем 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречаются с «Родиной». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.