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Фото: Романцев нанёс символический удар перед матчем 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Родина»

Фото: Романцев нанёс символический удар перед матчем 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Родина»
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев нанёс символический удар перед матчем 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречаются с «Родиной». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.

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