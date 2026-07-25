«Зенит» повторил рекорд по самой крупной победе в 1-м туре чемпионатов России

Санкт-петербургский «Зенит» повторил рекорд по самой крупной победе в 1-м туре в истории чемпионата России, обыграв «Акрон» со счётом 5:0. Ранее с таким же счётом в 1-м туре выигрывали «Спартак» (с «Крыльями Советов» в 1992 году) и «Алания» (с «КАМАЗом» в 1997-м). Данные приводит Opta Sport в телеграм-канале.

Сине-бело-голубые не проигрывают в 1-м туре Российской Премьер-Лиги с 2002 года, когда потерпели поражение от «Анжи» со счётом 0:2. Таким образом, «Зенит» установил серию из 24 матчей без поражений в стартовых играх турнира.

Матч с «Акроном» прошёл сегодня, 25 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Подопечные Сергея Семака во 2-м туре встретятся с «Оренбургом» 2 августа.