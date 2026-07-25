Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 25 июля

В субботу, 25 июля, состоялись три матча в рамках 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 25 июля:

«Волга» — «Нефтехимик» — 2:0;

«Челябинск» — «Нижний Новгород» — 1:2;

«Текстильщик» — «Спартак» Кострома — 0:0.

Оставшиеся матчи 3-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье и понедельник, 26 и 27 июля соответственно.

«Нижний Новгород» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Костромской «Спартак» с семью очками располагается на второй строчке. В активе московских «Торпедо» и «Велеса» по шесть очков, при этом команды не провели встречи 3-го тура.