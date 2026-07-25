15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Начало положено!» Дивеев опубликовал пост после победы «Зенита» над «Акроном» в РПЛ

«Начало положено!» Дивеев опубликовал пост после победы «Зенита» над «Акроном» в РПЛ
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал пост после победы своей команды над «Акроном» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (5:0). Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Привет всем! Те, кто меня хорошо знают, знают, что я всегда доволен, когда побеждаем! Доволен, когда наши ворота остаются «сухие». А когда 5:0, как сегодня, то это вообще. Начало положено!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» 2 августа, а «Акрон» примет казанский «Рубин» 1 августа.

Материалы по теме
Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ над «Акроном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android