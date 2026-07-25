«Начало положено!» Дивеев опубликовал пост после победы «Зенита» над «Акроном» в РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев опубликовал пост после победы своей команды над «Акроном» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (5:0). Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов.

«Привет всем! Те, кто меня хорошо знают, знают, что я всегда доволен, когда побеждаем! Доволен, когда наши ворота остаются «сухие». А когда 5:0, как сегодня, то это вообще. Начало положено!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» 2 августа, а «Акрон» примет казанский «Рубин» 1 августа.