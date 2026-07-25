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Будет непросто. Тренер Спартака Карседо — о матче с Родиной

«Будет непросто». Тренер «Спартака» Карседо — перед матчем с «Родиной»
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо сообщил, что матч со столичной «Родиной» ожидается сложным. Встреча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги проходит в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу красно-белых.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'    

— Сегодня дебютирует Парада. Можете расшифровать, какую позицию на поле он займёт?
— Он может играть на разных позициях, он добавит нам агрессивности в хорошем смысле слова и качества. Футболист молодой, но с опытом игры в Ла Лиге, поэтому я уверен, что он нам поможет.

— Сегодня дерби испанских главных тренеров. Какой рисунок игры стоит ждать?
— Будет непросто, я хорошо знаю тренерский штаб соперника, мы знакомы по работе в «Севилье». В прошлом сезоне они проделали хорошую работу. Мы «Спартак», мы должны доминировать на поле и одерживать победу в первом матче сезона, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Главным тренером футбольного клуба «Родина» является испанский специалист Хуан Диас.

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