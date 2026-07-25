Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо сообщил, что матч со столичной «Родиной» ожидается сложным. Встреча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги проходит в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу красно-белых.

— Сегодня дебютирует Парада. Можете расшифровать, какую позицию на поле он займёт?

— Он может играть на разных позициях, он добавит нам агрессивности в хорошем смысле слова и качества. Футболист молодой, но с опытом игры в Ла Лиге, поэтому я уверен, что он нам поможет.

— Сегодня дерби испанских главных тренеров. Какой рисунок игры стоит ждать?

— Будет непросто, я хорошо знаю тренерский штаб соперника, мы знакомы по работе в «Севилье». В прошлом сезоне они проделали хорошую работу. Мы «Спартак», мы должны доминировать на поле и одерживать победу в первом матче сезона, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Главным тренером футбольного клуба «Родина» является испанский специалист Хуан Диас.