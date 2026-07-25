«Спартак» — «Родина»: Маркиньос открыл счёт на 24-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».

Первый мяч в матче забил полузащитник хозяев Маркиньос на 24-й минуте.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.