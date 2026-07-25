Арбитр Федотов отреагировал на отмену пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Родиной»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на отменённый после вмешательства VAR пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной». Игра проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу красно-белых. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Сложная игровая ситуация. По повторам видно, что Маркиньос коснулся мяча носком бутсы, но ключевое здесь, что мяч поменял направление и пошёл правее. При этом Максименко в мяч не играл, тот ушёл от игрока «Спартака». Но всё было очень близко, и для Шафеева в поле это был пенальти. Правильное решение Кукуяна вмешаться и позвать главного арбитра к монитору», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.