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Футбол — это игра ошибок. Тренер Факела Василенко — о поражении от Динамо Мх

«Футбол — это игра ошибок». Тренер «Факела» Василенко — о поражении от «Динамо» Мх
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Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Воронежцы уступили со счётом 1:2, и тренер объяснил это большим количеством ошибок, допущенных его подопечными.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Якимов – 22'     1:1 Журавлёв – 30'     1:2 Сандрачук – 79'    

— Футбол — это игра ошибок. Мы ошиблись больше, чем соперник, поэтому и проиграли.

— Сегодня крайне опасными получались навесы в штрафную, особенно угловые. «Факел» по ходу сезона планирует делать ставку на стандарты или к сопернику персонально готовились?
— Готовились и отрабатывали, мы работаем в этом направлении.

— Ильнур Альшин сегодня вышел с капитанской повязкой. Он будет капитаном весь сезон?
— Команда выбрала его капитаном, — сказал Василенко в эфире «Матч ТВ».

Во 2-м туре чемпионата «Динамо» 1 августа примет «Локомотив», а «Факел» 2 августа на выезде сыграет с «Краснодаром».

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