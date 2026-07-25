«Футбол — это игра ошибок». Тренер «Факела» Василенко — о поражении от «Динамо» Мх

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Воронежцы уступили со счётом 1:2, и тренер объяснил это большим количеством ошибок, допущенных его подопечными.

— Футбол — это игра ошибок. Мы ошиблись больше, чем соперник, поэтому и проиграли.

— Сегодня крайне опасными получались навесы в штрафную, особенно угловые. «Факел» по ходу сезона планирует делать ставку на стандарты или к сопернику персонально готовились?

— Готовились и отрабатывали, мы работаем в этом направлении.

— Ильнур Альшин сегодня вышел с капитанской повязкой. Он будет капитаном весь сезон?

— Команда выбрала его капитаном, — сказал Василенко в эфире «Матч ТВ».

Во 2-м туре чемпионата «Динамо» 1 августа примет «Локомотив», а «Факел» 2 августа на выезде сыграет с «Краснодаром».