Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Воронежцы уступили со счётом 1:2, и тренер объяснил это большим количеством ошибок, допущенных его подопечными.
— Футбол — это игра ошибок. Мы ошиблись больше, чем соперник, поэтому и проиграли.
— Сегодня крайне опасными получались навесы в штрафную, особенно угловые. «Факел» по ходу сезона планирует делать ставку на стандарты или к сопернику персонально готовились?
— Готовились и отрабатывали, мы работаем в этом направлении.
— Ильнур Альшин сегодня вышел с капитанской повязкой. Он будет капитаном весь сезон?
— Команда выбрала его капитаном, — сказал Василенко в эфире «Матч ТВ».
Во 2-м туре чемпионата «Динамо» 1 августа примет «Локомотив», а «Факел» 2 августа на выезде сыграет с «Краснодаром».