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Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин высказался о победе над «Челябинском» в Первой лиге

Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин высказался о победе над «Челябинском» в Первой лиге
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором его команда обыграла «Челябинск» со счётом 2:1.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
1 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 33'     1:1 Урванцев – 40'     1:2 Комиссаров – 45+3'    

«Тяжелейшая игра. Такие матчи нужно уметь вытаскивать. Тяжелейший второй тайм. Результатом доволен. В плане качества игры нам, конечно же, есть куда стремиться. Во второй половине встречи мы были далеки от той идеи, которую проповедуем.

Как я уже говорил, это очень непростая лига, где каждая игра превращается в битву. В таких поединках хочется играть более качественно с мячом и избегать таких концовок, как сегодня», — приводит слова Гаранина официальный сайт нижегородского клуба.

«Нижний Новгород» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

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