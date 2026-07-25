Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин высказался о победе над «Челябинском» в Первой лиге

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором его команда обыграла «Челябинск» со счётом 2:1.

«Тяжелейшая игра. Такие матчи нужно уметь вытаскивать. Тяжелейший второй тайм. Результатом доволен. В плане качества игры нам, конечно же, есть куда стремиться. Во второй половине встречи мы были далеки от той идеи, которую проповедуем.

Как я уже говорил, это очень непростая лига, где каждая игра превращается в битву. В таких поединках хочется играть более качественно с мячом и избегать таких концовок, как сегодня», — приводит слова Гаранина официальный сайт нижегородского клуба.

«Нижний Новгород» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.