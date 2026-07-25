Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 25 июля

В субботу, 25 июля, состоялись четыре матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 25 июля:

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 0:0;

«Акрон» — «Зенит» — 0:5;

«Факел» — «Динамо» Махачкала — 1:2;

«Спартак» — «Родина» — 3:0.

Оставшиеся матчи 1-го тура РПЛ сезона-2026/2027 пройдут в воскресенье, 26 июля.

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).