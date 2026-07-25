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Губернатор воронежской области Гусев поддержал Факел после поражения от Динамо Мх

Губернатор Воронежской области Гусев поддержал «Факел» после поражения от «Динамо» Мх
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал итоги матча «Факела» с махачкалинским «Динамо» в рамках 1‑го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, который завершился поражением воронежцев со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Якимов – 22'     1:1 Журавлёв – 30'     1:2 Сандрачук – 79'    

«Более 9,2 тыс. болельщиков пришли на первый матч «Факела» в новом сезоне. Впрочем, в преданности воронежских болельщиков ни у кого давно нет сомнений.

Уверен, наши любители футбола прекрасно понимают, что команда создаётся практически заново. «Факелу» сейчас нужен не только наш огонь, всесторонняя поддержка, но и просто время.

Спасибо команде за первый гол в чемпионате, за полные трибуны и желание биться до последних минут.

Очевидно, что нас ждёт непростой сезон. Но, главное, Воронеж снова принимает лучшие команды страны. А, значит, нас ждёт множество эмоций и незабываемых событий. Ну а если над «Факелом» порой будет сгущаться туман, так мы через него пройдём все вместе. Команда никогда не будет одна!» — говорится в сообщении Гусева в телеграм-канале.

По итогам прошлого сезона «Факел» занял второе место в Лиге Pari и завоевал право выступать в Российской Премьер‑Лиге в текущем сезоне.

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