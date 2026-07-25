Губернатор Воронежской области Гусев поддержал «Факел» после поражения от «Динамо» Мх

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал итоги матча «Факела» с махачкалинским «Динамо» в рамках 1‑го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, который завершился поражением воронежцев со счётом 1:2.

«Более 9,2 тыс. болельщиков пришли на первый матч «Факела» в новом сезоне. Впрочем, в преданности воронежских болельщиков ни у кого давно нет сомнений.

Уверен, наши любители футбола прекрасно понимают, что команда создаётся практически заново. «Факелу» сейчас нужен не только наш огонь, всесторонняя поддержка, но и просто время.

Спасибо команде за первый гол в чемпионате, за полные трибуны и желание биться до последних минут.

Очевидно, что нас ждёт непростой сезон. Но, главное, Воронеж снова принимает лучшие команды страны. А, значит, нас ждёт множество эмоций и незабываемых событий. Ну а если над «Факелом» порой будет сгущаться туман, так мы через него пройдём все вместе. Команда никогда не будет одна!» — говорится в сообщении Гусева в телеграм-канале.

По итогам прошлого сезона «Факел» занял второе место в Лиге Pari и завоевал право выступать в Российской Премьер‑Лиге в текущем сезоне.