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Генич оценил игру «Спартака» в 1-м тайме матча 1-го тура РПЛ с «Родиной»

Генич оценил игру «Спартака» в 1-м тайме матча 1-го тура РПЛ с «Родиной»
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Российский комментатор Константин Генич оценил игру московского «Спартака» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречаются с «Родиной». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. Счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'    

«Спартак» пока очень хороший. Бегущий», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.

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