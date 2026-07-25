Инфантино написал письмо президенту Ассоциации футбола Аргентины после завершения ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино написал письмо главе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа после завершения чемпионата мира по футболу 2026 года. В финальном матче турнира сборная Аргентины уступила Испании (0:1).

«Я хотел бы ещё раз выразить свои самые искренние поздравления по поводу этого важного результата для аргентинского футбола.

Чемпионат мира по футболу 2026 года останется в памяти как незабываемый праздник футбола, отмеченный зрелищными матчами, появлением новых надежд, присутствием великих деятелей спорта и необыкновенной атмосферой, царившей на стадионах, полных болельщиков.

Великолепное выступление «альбиселесте» также внесло решающий вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат исключительным событием, которое захватило миллионы футбольных фанатов по всему миру.

Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления всем, кто внёс свой вклад в этот великолепный результат: игрокам, тренеру Лионелю Скалони, а также тренерскому и медицинскому персоналу и, конечно же, многочисленным болельщикам, которые сопровождали и поддерживали команду на протяжении всего турнира.

Эти победы всегда являются плодом постоянной работы, профессионализма и внимания к деталям, а также страсти, преданности и любви к футболу. Это замечательный вид спорта. Всё это предвещает очень многообещающее будущее и, без сомнения, проложит путь к новым и большим успехам аргентинского футбола.

Желаю Вам, уважаемый господин президент, всего наилучшего в следующих соревнованиях и надеюсь увидеть Вас снова очень скоро», — приводит текст письма Инфантино Daily Mail.