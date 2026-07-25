15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино написал письмо президенту Ассоциации футбола Аргентины после завершения ЧМ

Инфантино написал письмо президенту Ассоциации футбола Аргентины после завершения ЧМ
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино написал письмо главе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа после завершения чемпионата мира по футболу 2026 года. В финальном матче турнира сборная Аргентины уступила Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я хотел бы ещё раз выразить свои самые искренние поздравления по поводу этого важного результата для аргентинского футбола.

Чемпионат мира по футболу 2026 года останется в памяти как незабываемый праздник футбола, отмеченный зрелищными матчами, появлением новых надежд, присутствием великих деятелей спорта и необыкновенной атмосферой, царившей на стадионах, полных болельщиков.

Великолепное выступление «альбиселесте» также внесло решающий вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат исключительным событием, которое захватило миллионы футбольных фанатов по всему миру.

Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления всем, кто внёс свой вклад в этот великолепный результат: игрокам, тренеру Лионелю Скалони, а также тренерскому и медицинскому персоналу и, конечно же, многочисленным болельщикам, которые сопровождали и поддерживали команду на протяжении всего турнира.

Эти победы всегда являются плодом постоянной работы, профессионализма и внимания к деталям, а также страсти, преданности и любви к футболу. Это замечательный вид спорта. Всё это предвещает очень многообещающее будущее и, без сомнения, проложит путь к новым и большим успехам аргентинского футбола.

Желаю Вам, уважаемый господин президент, всего наилучшего в следующих соревнованиях и надеюсь увидеть Вас снова очень скоро», — приводит текст письма Инфантино Daily Mail.

Материалы по теме
AFA выступила с заявлением на фоне информации о задержании в США президента организации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android