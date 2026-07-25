Видео: речь Вадима Евсеева в раздевалке «Динамо» Мх после победы над «Факелом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в раздевалке команды высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с воронежским «Факелом» (2:1).

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов открыл счёт в матче на 21-й минуте, добив мяч в ворота после ошибки вратаря махачкалинцев Тимура Магомедова. «Динамо» смогло отыграться, а затем забило победный гол на 79-й минуте.

Махачкалинское «Динамо» набрало три очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» без очков располагается на 15-й строчке.