Видео: речь Вадима Евсеева в раздевалке «Динамо» Мх после победы над «Факелом»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в раздевалке команды высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с воронежским «Факелом» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Якимов – 22' 1:1 Журавлёв – 30' 1:2 Сандрачук – 79'
Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».
Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов открыл счёт в матче на 21-й минуте, добив мяч в ворота после ошибки вратаря махачкалинцев Тимура Магомедова. «Динамо» смогло отыграться, а затем забило победный гол на 79-й минуте.
Махачкалинское «Динамо» набрало три очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» без очков располагается на 15-й строчке.
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