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Мы не хотим терять лучших игроков. Тренер Ньюкасла Хау — о возможном уходе Гимарайнса

«Мы не хотим терять лучших игроков». Тренер «Ньюкасла» Хау — о возможном уходе Гимарайнса
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода полузащитника Бруно Гимарайнса.

«Мы не хотим терять наших лучших игроков. Это очевидная вещь. Потеря двух ключевых футболистов — болезненный и непростой момент для нас. Для меня это лето пока складывается непросто. Мы всегда стараемся делать всё возможное для футбольного клуба — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе — и стремимся привести состав команды в наилучшую форму.

Да, я разговаривал с Бруно, как и всегда. Бруно — просто потрясающий человек. У нас было несколько очень хороших бесед — и до чемпионата мира, и во время него, и после. Разумеется, содержание наших разговоров должно оставаться конфиденциальным. Он отличный игрок и замечательный человек.

Послушайте, я не знаю, что будет с будущим Бруно. Пусть об этом рассуждают другие — а также ведут соответствующие переговоры, в которых я не участвую», — приводит слова Хау Shields Gazette.

Ранее появилась информация о том, что Бруно Гимарайнс согласовал личные условия контракта с лондонским «Арсеналом». «Канониры» уже дважды делали предложения по трансферу игрока — оба были отклонены «Ньюкаслом».

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

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