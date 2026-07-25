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Спартак — Родина: результат матча 25 июля 2026, счет 3:0, 1-й тур РПЛ сезона-2026/2027

«Спартак» разгромил «Родину» в матче 1-го тура РПЛ-2026/2027
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Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Родина». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу в матче со счётом 3:0 одержали футболисты «Спартака».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

Первый мяч в матче забил полузащитник хозяев Маркиньос на 24-й минуте. Судья отменил пенальти в ворота красно-белых после просмотра VAR на 27-й минуте. Шафеев определил, что Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног нападающего «Родины» Артёма Максименко. Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых на 79-й минуте. На 86-й минуте полузащитник хозяев Данил Пруцев забил третий мяч в ворота «Родины», установив окончательный счёт — 3:0.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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