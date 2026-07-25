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Стандард — Ювентус, результат матча 25 июля 2026, счет 0:1, товарищеский матч

«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Стандард» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались бельгийский «Стандард» (Льеж) и итальянский «Ювентус» (Турин). Встреча завершилась победой туринского клуба со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 июля 2026, суббота. 21:00 МСК
Стандард
Льеж, Бельгия
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Миретти – 55'    

Единственный мяч в игре забил полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти на 55-й минуте.

«Стандард» по итогам минувшего сезона занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 40 очков в 30 матчах. «Ювентус» в сезоне‑2025/2026 расположился на шестой строчке в таблице итальянской Серии А. В Лиге чемпионов УЕФА сезона‑2025/2026 туринский клуб дошёл до стадии 1/16 финала, где уступил турецкому «Галатасараю» по сумме двух матчей — 2:5 и 3:2 д. вр.

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