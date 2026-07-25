«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Стандард» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались бельгийский «Стандард» (Льеж) и итальянский «Ювентус» (Турин). Встреча завершилась победой туринского клуба со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти на 55-й минуте.

«Стандард» по итогам минувшего сезона занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 40 очков в 30 матчах. «Ювентус» в сезоне‑2025/2026 расположился на шестой строчке в таблице итальянской Серии А. В Лиге чемпионов УЕФА сезона‑2025/2026 туринский клуб дошёл до стадии 1/16 финала, где уступил турецкому «Галатасараю» по сумме двух матчей — 2:5 и 3:2 д. вр.