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«Спартак» — «Родина»: Мартинс удвоил преимущество красно-белых на 79-й минуте в матче 1-го тура РПЛ

«Спартак» — «Родина»: Мартинс удвоил преимущество красно-белых на 79-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:0 в пользу «Спартака».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых на 79-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил полузащитник хозяев Маркиньос на 24-й минуте. Судья отменил пенальти в ворота красно-белых после просмотра VAR на 27-й минуте. Шафеев определил, что Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног нападающего «Родины» Артёма Максименко.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.

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