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Лионеля Месси исключили из состава на Матч всех звёзд МЛС

Лионеля Месси исключили из состава на Матч всех звёзд МЛС
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Официальный сайт МЛС опубликовал обновлённый состав на Матч всех звёзд лиги, из которого был исключён нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Игра пройдёт 29 июля на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, Северная Каролина. Соперником команды МЛС станет сборная звёзд мексиканской лиги.

Напомним, Месси в составе своей национальной команды дошёл до финала чемпионата мира по футболу 2026 года, где Аргентина уступила Испании со счётом 0:1. Встреча состоялась 19 июля. 23 июля нападающий пропустил матч «Интер Майами» с «Чикаго Файр» (3:2).

По ходу ЧМ-2026 39-летний аргентинец первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на первенствах планеты, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.

Отметим, что в Матче всех звёзд МЛС примут участие Сон Хын Мин и Томас Мюллер.

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