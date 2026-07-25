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«Спартак» одержал крупную победу в 1-м туре РПЛ впервые с чемпионского сезона-2016/2017

«Спартак» одержал крупную победу в 1-м туре РПЛ впервые с чемпионского сезона-2016/2017
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Московский «Спартак» одержал крупную победу в стартовом туре чемпионата России впервые с сезона-2016/2017, в котором красно-белые заняли первое место в турнирной таблице. Это случилось в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором красно-белые разгромили «Родину» (3:0). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

В стартовом туре чемпионата сезона-2016/2017 был разгромлен тульский «Арсенал» (4:0), а «Спартак» по итогам сезона стал чемпионом.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

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