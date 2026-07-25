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Ювентус интересуется вратарем ПСЖ Люка Шевалье — Footmercato

«Ювентус» интересуется вратарём «ПСЖ» Люка Шевалье — Footmercato
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Туринский «Ювентус» проявляет интерес к вратарю «ПСЖ» Люка Шевалье, несмотря на то что голкипер хочет остаться в парижском клубе и бороться за место в основном составе. Об этом сообщает Footmercato.

Шевалье, который перешёл в «ПСЖ» из «Лилля» за € 50 млн в августе прошлого года, не смог адаптироваться и допустил ряд ошибок, что сказалось на его позиции в команде. Вратарь уступил место в составе Матвею Сафонову, который уверенно проявил себя, включая матчи на стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В то же время «ПСЖ» рассматривает кандидатуру вратаря «Пармы» и сборной Японии Дзиона Судзуки на случай возможного ухода Шевалье. Судзуки, впечатливший на чемпионате мира 2026 года, может стать альтернативой для парижского клуба, сообщает источник.

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