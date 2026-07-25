На матче «Спартак» — «Родина» присутствовал 23 601 болельщик

Матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Родина», посетил 23 601 болельщик. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». Победу в матче со счётом 3:0 одержали красно-белые.

В составе «Спартака» голами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа. Команда Хуана Диаса в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.