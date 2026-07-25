«Спартак» сейчас очень хорошо готов». Корнаухов — о матче красно-белых с «Родиной»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов отметил отличную физическую готовность игроков «Спартака» после их уверенной победы над «Родиной» (3:0) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» убеждает в том, что он сейчас очень хорошо готов и лёгок. Замены все работают, все выходят, дополняют, оживляют и ускоряют эту игру. «Спартак» во втором тайме, может быть, отдал осознанно инициативу. Но потом пошли замены, и снова «Спартак» взял всё под контроль. У «Родины» в принципе не было возможности приблизиться и забить хотя бы один», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» 2 августа встретится с грозненским «Ахматом», а «Родина» 31 июля примет «Ростов».