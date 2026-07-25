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Спартак сейчас очень хорошо готов. Корнаухов — о матче красно-белых с Родиной

«Спартак» сейчас очень хорошо готов». Корнаухов — о матче красно-белых с «Родиной»
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов отметил отличную физическую готовность игроков «Спартака» после их уверенной победы над «Родиной» (3:0) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Спартак» убеждает в том, что он сейчас очень хорошо готов и лёгок. Замены все работают, все выходят, дополняют, оживляют и ускоряют эту игру. «Спартак» во втором тайме, может быть, отдал осознанно инициативу. Но потом пошли замены, и снова «Спартак» взял всё под контроль. У «Родины» в принципе не было возможности приблизиться и забить хотя бы один», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» 2 августа встретится с грозненским «Ахматом», а «Родина» 31 июля примет «Ростов».

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