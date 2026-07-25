«У «Родины» моментов не было». Умяров — о крупной победе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

«Общие впечатления положительные, естественно. Уверенная победа. 3:0 — счёт по игре. У «Родины» чистых моментов не было. Помогали Виктору Параде в его дебютном матче», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа. Команда Хуана Диаса в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.