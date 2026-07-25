«У «Родины» моментов не было». Умяров — о крупной победе «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
«Общие впечатления положительные, естественно. Уверенная победа. 3:0 — счёт по игре. У «Родины» чистых моментов не было. Помогали Виктору Параде в его дебютном матче», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа. Команда Хуана Диаса в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.
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