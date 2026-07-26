Бабич в эффектном прыжке защищал ворота, Диас обнимался с Карседо. Фото победы «Спартака»

25 июля в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Родину». Игра завершилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

Автором первого забитого мяча стал полузащитник Маркиньос, отличившийся на 24-й минуте. На 27-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Спартака», однако изменил своё решение после просмотра VAR. На 79-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых, а итоговый счёт встречи установил Данил Пруцев на 86-й минуте.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Родина» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.