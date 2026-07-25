«Монако» проиграл «Спортингу» в контрольном матче. Головин провёл на поле всю встречу

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Спортинг» из Лиссабона и «Монако». Победу в матче со счётом 2:0 одержали футболисты португальского клуба.

Счёт в матче открыл Рафаэл Нел. Нападающий «Спортинга» отличился во втором тайме, на 54-й минуте. На 68-й минуте форвард Джесси Дерри увеличил преимущество португальского клуба. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле всю встречу.

В минувшем сезоне Головин принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.