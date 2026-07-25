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«Мы были злы». Маркиньос — об эмоциях «Спартака» после матча с «Зенитом»

«Мы были злы». Маркиньос — об эмоциях «Спартака» после матча с «Зенитом»
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Нападающий московского «Спартака» Маркиньос поделился эмоциями после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной» (3:0), а также вспомнил об игре за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, 2:4 пен.).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Ситуация в Суперкубке разозлила «Спартак»? Конечно, мы пропустили на последней минуте, было очень обидно. Мы были довольно злы на эту ситуацию, но нам это придало сил и энергии. Сегодня были настроены на победу и на то, чтобы отлично играть весь сезон и победить.

Чувствую себя прекрасно, физически готов. Всегда есть к чему стремиться. Надеюсь, получится забить ещё больше голов.

Что касается чемпионства, мы нацелены на результат, планируем работать на максимум, чтобы его добиться», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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