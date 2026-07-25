«Мы были злы». Маркиньос — об эмоциях «Спартака» после матча с «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос поделился эмоциями после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной» (3:0), а также вспомнил об игре за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, 2:4 пен.).

«Ситуация в Суперкубке разозлила «Спартак»? Конечно, мы пропустили на последней минуте, было очень обидно. Мы были довольно злы на эту ситуацию, но нам это придало сил и энергии. Сегодня были настроены на победу и на то, чтобы отлично играть весь сезон и победить.

Чувствую себя прекрасно, физически готов. Всегда есть к чему стремиться. Надеюсь, получится забить ещё больше голов.

Что касается чемпионства, мы нацелены на результат, планируем работать на максимум, чтобы его добиться», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.