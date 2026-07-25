Маркиньос: «Спартак» может использовать Мартинса как секретное оружие

Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о своём партнёре по команде Кристофере Мартинсе после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором красно-белые одержали победу над «Родиной» (3:0). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Мартинс мой хороший друг. Он отличный игрок, он никогда ни на что не жалуется и готов играть на той позиции, на которую его поставил тренер. Мы можем использовать его как секретное оружие. Он уже на протяжении многих сезонов это показывает», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.