Барко отреагировал на информацию, что близок к новому контракту со «Спартаком»
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной» (3:0) ответил на вопрос о переговорах о новом контракте со столичным клубом.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
— Вы близки к новому контракту со «Спартаком»?
— Ничего не знаю. Здесь я очень счастлив, рад играть за клуб и радовать болельщиков, — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Контракт Барко со «Спартаком» истекает летом 2027-го. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны аргентинского «Ривер Плейт».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июля 2026
-
01:04
-
00:52
-
00:33
-
00:26
-
00:11
-
00:11
-
00:03
-
00:01
- 25 июля 2026
-
23:48
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:09
-
22:54
-
22:54
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:20
-
22:06
-
22:04
-
21:55
-
21:44
-
21:44
-
21:28
-
21:22
-
21:21