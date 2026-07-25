Барко отреагировал на информацию, что близок к новому контракту со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной» (3:0) ответил на вопрос о переговорах о новом контракте со столичным клубом.

— Вы близки к новому контракту со «Спартаком»?

— Ничего не знаю. Здесь я очень счастлив, рад играть за клуб и радовать болельщиков, — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Контракт Барко со «Спартаком» истекает летом 2027-го. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны аргентинского «Ривер Плейт».