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Новичок «Спартака» Парада поделился эмоциями от дебюта в РПЛ

Новичок «Спартака» Парада поделился эмоциями от дебюта в РПЛ
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Новичок «Спартака» Виктор Парада поделился эмоциями от дебюта в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, случившийся в матче 1-го тура, в котором красно-белые разгромили «Родину» (3:0). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Очень рад быть в команде. Я здесь две недели, мне всё очень нравится. Я понимаю, что хочет от меня тренер. Стадион великолепный, очень большой, рад играть с таким количеством болельщиков и атмосферой. Надеюсь, всегда будем играть так же хорошо», — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Парада вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

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