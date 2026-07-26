Форвард «Родины» Тимошенко: мнения о новом логотипе клуба разделились

Нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко сообщил, что в команде разделились мнения о новом логотипе клуба. В субботу, 25 июля, «Родина» на выезде уступила «Спартаку» (0:3) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Это был первый в истории клуба матч в РПЛ, так как по итогам прошлого сезона «Родина» вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari. Перед стартом сезона клуб обновил свой логотип.

— Внутри команды вы новый логотип обсуждали?

— Мнения разделились, кому‑то нравится, кому‑то нет. Но это второстепенно, самое главное выходить на поле и показывать свой лучший футбол.

— Как экипировка, форма и цвета?

— Всё классно, всё нравится, — сказал Тимошенко в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» 2 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а «Родина» 31 июля примет «Ростов».