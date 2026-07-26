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Форвард Родины Тимошенко: мнения о новом логотипе клуба разделились

Форвард «Родины» Тимошенко: мнения о новом логотипе клуба разделились
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Нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко сообщил, что в команде разделились мнения о новом логотипе клуба. В субботу, 25 июля, «Родина» на выезде уступила «Спартаку» (0:3) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Это был первый в истории клуба матч в РПЛ, так как по итогам прошлого сезона «Родина» вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari. Перед стартом сезона клуб обновил свой логотип.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

— Внутри команды вы новый логотип обсуждали?
— Мнения разделились, кому‑то нравится, кому‑то нет. Но это второстепенно, самое главное выходить на поле и показывать свой лучший футбол.

— Как экипировка, форма и цвета?
— Всё классно, всё нравится, — сказал Тимошенко в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» 2 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а «Родина» 31 июля примет «Ростов».

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