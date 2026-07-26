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Порту — Астон Вилла, результат матча 25 июля 2026, счет 2:1, товарищеская игра 2026

«Порту» победил «Астон Виллу» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Порту» и «Астон Вилла» из Бирмингема. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты португальского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0     1:1     2:1    

Первый гол в матче забил бразилец Виллиам Гомес. Нападающий «Порту» отличился в начале встречи, на пятой минуте. На 12-й минуте форвард бирмингемцев Лука Линч сравнял счёт. В конце первого тайма, на 41-й минуте, нападающий Пепе вывел вперёд португальский клуб. Во втором тайме команды не забили голов.

В минувшем сезоне «Астон Вилла» заняла четвёртое место в английский Премьер-лиге, набрав 65 очков. Помимо этого, команда Унаи Эмери выиграла Лигу Европы. «Порту» в сезоне-2025/2026 стал чемпионом Португалии.

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