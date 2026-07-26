Тренер «Спартака» Карседо прокомментировал разгромную победу над «Родиной»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась крупной победой красно-белых со счётом 3:0.

«Было важно выиграть в первой домашней игре, нам это удалось. Но порой игра была равной, нужно поздравить «Родину» с хорошей работой. Мы никак не могли забить второй гол, а счёт 1:0 ненадёжный. Но Мартинс справился, он отлично помогает на любой позиции», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре красно-белые на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа. «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.