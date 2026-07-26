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Тренер «Спартака» Карседо прокомментировал разгромную победу над «Родиной»

Тренер «Спартака» Карседо прокомментировал разгромную победу над «Родиной»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась крупной победой красно-белых со счётом 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Было важно выиграть в первой домашней игре, нам это удалось. Но порой игра была равной, нужно поздравить «Родину» с хорошей работой. Мы никак не могли забить второй гол, а счёт 1:0 ненадёжный. Но Мартинс справился, он отлично помогает на любой позиции», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре красно-белые на выезде встретятся с грозненским «Ахматом» 2 августа. «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

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