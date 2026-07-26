«Здесь много говорить не надо». Главный тренер «Родины» — о поражении от «Спартака» в РПЛ

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался после поражения своей команды от московского «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

— Здесь много говорить не надо. Все мы понимаем, что уровень Премьер-Лиги выше и здесь за каждую ошибку наказывают, что и произошло сегодня.

— В начале второго тайма «Родина» неплохо начала, забрала себе мяч. Что вы изменили для того, чтобы это стало возможным? И что не получилось, чтобы забить?

— Говорили перед игрой, что мы будем стараться играть в то, во что играли раньше. И начало второго тайма у нас получилось. Мы неплохо контролировали мяч, хотели больше атаковать. Не всё получилось, и в целом до 80-й минуты нормальная игра была, я доволен командой. После 80-й пропустили гол и уже побежали. Старались забить и пропустили третий, — сказал Диас в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.