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«Здесь много говорить не надо». Главный тренер «Родины» — о поражении от «Спартака» в РПЛ

«Здесь много говорить не надо». Главный тренер «Родины» — о поражении от «Спартака» в РПЛ
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Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался после поражения своей команды от московского «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

— Здесь много говорить не надо. Все мы понимаем, что уровень Премьер-Лиги выше и здесь за каждую ошибку наказывают, что и произошло сегодня.

— В начале второго тайма «Родина» неплохо начала, забрала себе мяч. Что вы изменили для того, чтобы это стало возможным? И что не получилось, чтобы забить?
— Говорили перед игрой, что мы будем стараться играть в то, во что играли раньше. И начало второго тайма у нас получилось. Мы неплохо контролировали мяч, хотели больше атаковать. Не всё получилось, и в целом до 80-й минуты нормальная игра была, я доволен командой. После 80-й пропустили гол и уже побежали. Старались забить и пропустили третий, — сказал Диас в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.

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