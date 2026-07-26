Экс-игрок сборной Франции Пети назвал претендентов на «Золотой мяч» и оценил шансы Кейна

Чемпион мира в составе сборной Франции 1998 года Эммануэль Пети высказался о фаворитах на получение «Золотого мяча» и оценил перспективы нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна — шансы футболиста он счёл невысокими.

«Гарри Кейн, на мой взгляд, утратил шансы на «Золотой мяч». Если оценивать только его выступления в чемпионате Германии — тут, безусловно, претензий нет. Однако в Лиге чемпионов и в ключевых матчах за сборную, когда от игрока особенно ждали решающего вклада, он, как мне кажется, оставался в тени.

Не хочу его винить: Кейн старался, много забивал и делал всё, что было в его силах. Но в самых важных играх, в том числе в Лиге чемпионов, ему не удалось стать определяющей фигурой на поле. Поэтому полагаю, что сейчас есть несколько футболистов, чьи позиции в борьбе за награду выглядят сильнее.

Возьмём, к примеру, Ямаля — он ярко проявил себя на чемпионате мира. К слову, критерии вручения «Золотого мяча» заметно изменились — как, впрочем, и сама игра. Родри вновь показал себя лучшим на турнире. Месси тоже провёл потрясающий чемпионат мира, хотя сейчас выступает за «Интер Майами».

Понятно, что чемпионат мира по значимости превосходит любой клубный трофей. Но для победы в гонке за «Золотой мяч» важно не только ярко сыграть, но и завоевать титулы. Достанется ли награда испанскому футболисту? Не берусь гадать — борьба предстоит очень напряжённая. Главное, надеюсь, чтобы итоговое решение основывалось на спортивных заслугах, а не на коммерческих соображениях», — приводит слова Пети Goal.