Гасилин — о Пруцеве: на месте «Спартака» я его сохранил бы, он убеждает своей игрой

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение о полузащитнике Даниле Пруцеве, который, по его словам, заслуживает места в составе московского «Спартака». В субботу, 25 июля, красно-белые на своём поле одержали победу над «Родиной» со счётом 3:0 в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Пруцев вышел на замену на 84-й минуте и уже через две минуты забил гол. Ранее полузащитник вернулся в «Спартак» после аренды в столичном «Локомотиве».

«Если вы хотите бороться за самые высокие места в чемпионате и Кубке, то наличие такого качественного футболиста, как Пруцев, необходимо. Я не вижу смысла его продавать. Он убеждает своей игрой, что он нужен, сезон длинный и тяжёлый. Поэтому на месте «Спартака» я его сохранил бы», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» 2 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».