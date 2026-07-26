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Гасилин — о Пруцеве: на месте Спартака я его сохранил бы, он убеждает своей игрой

Гасилин — о Пруцеве: на месте «Спартака» я его сохранил бы, он убеждает своей игрой
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение о полузащитнике Даниле Пруцеве, который, по его словам, заслуживает места в составе московского «Спартака». В субботу, 25 июля, красно-белые на своём поле одержали победу над «Родиной» со счётом 3:0 в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Пруцев вышел на замену на 84-й минуте и уже через две минуты забил гол. Ранее полузащитник вернулся в «Спартак» после аренды в столичном «Локомотиве».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Если вы хотите бороться за самые высокие места в чемпионате и Кубке, то наличие такого качественного футболиста, как Пруцев, необходимо. Я не вижу смысла его продавать. Он убеждает своей игрой, что он нужен, сезон длинный и тяжёлый. Поэтому на месте «Спартака» я его сохранил бы», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» 2 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

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