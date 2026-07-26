«Купи задёшево, продай задорого». Бубнов — о перспективах «Балтики» в сезоне-2026/2027

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Балтики» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Они сейчас физически готовы, как обычно, хорошо. Им этого хватит, чтобы сделать очковый запас на весну. Если они к весне не смогут, предположим, усилиться или хорошо подготовиться, не исключено, что они опять зимой кого-то продадут за хорошие деньги. Эта команда называется: купи задёшево и продай задорого. Поэтому, что они чемпионы и так далее – это всё понты, реклама. У них совершенно другие задачи. Будет интересно за «Балтикой» наблюдать, потому что она себя уже худо-бедно проявила. Я думаю, в этом сезоне они в десятке будут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1-м туре чемпионата России калининградская команда уступила ЦСКА со счётом 1:2.