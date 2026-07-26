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«Купи задёшево, продай задорого». Бубнов — о перспективах «Балтики» в сезоне-2026/2027

«Купи задёшево, продай задорого». Бубнов — о перспективах «Балтики» в сезоне-2026/2027
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Балтики» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Они сейчас физически готовы, как обычно, хорошо. Им этого хватит, чтобы сделать очковый запас на весну. Если они к весне не смогут, предположим, усилиться или хорошо подготовиться, не исключено, что они опять зимой кого-то продадут за хорошие деньги. Эта команда называется: купи задёшево и продай задорого. Поэтому, что они чемпионы и так далее – это всё понты, реклама. У них совершенно другие задачи. Будет интересно за «Балтикой» наблюдать, потому что она себя уже худо-бедно проявила. Я думаю, в этом сезоне они в десятке будут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1-м туре чемпионата России калининградская команда уступила ЦСКА со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    
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